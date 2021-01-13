Арабидзе: я уже подписал контракт с «Ротором», не хочу возвращаться в Португалию

Полузащитник клуба «Насьонал Фуншал» и сборной Грузии Гиорги Арабидзе объявил о переходе в «Ротор».
«Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по игре в Украине. Когда он был главным тренером киевского «Динамо», я играл в резервной команде донецкого «Шахтера». Этот переход — заслуга Мамуки Джугели, который привез меня из Украины в Португалии. Благодарю его за это. Я считаю, что оправдаю это доверие хорошей игрой на поле. «Ротор» договорился с моей командой «Насьонал» об аренде на шесть месяцев. Однако после этого я не хочу возвращаться в Португалию, и договор также предусматривает выкуп моего трансфера», — сказал Арабидзе в эфире Первого канала Грузии.
Волгоградский «Ротор» в 19 встречах набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.
- 13 января 2021
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