Арабидзе: я уже подписал контракт с «Ротором», не хочу возвращаться в Португалию

Полузащитник клуба «Насьонал Фуншал» и сборной Грузии Гиорги Арабидзе объявил о переходе в «Ротор».



«Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по игре в Украине. Когда он был главным тренером киевского «Динамо», я играл в резервной команде донецкого «Шахтера». Этот переход — заслуга Мамуки Джугели, который привез меня из Украины в Португалии. Благодарю его за это. Я считаю, что оправдаю это доверие хорошей игрой на поле. «Ротор» договорился с моей командой «Насьонал» об аренде на шесть месяцев. Однако после этого я не хочу возвращаться в Португалию, и договор также предусматривает выкуп моего трансфера», — сказал Арабидзе в эфире Первого канала Грузии.



Волгоградский «Ротор» в 19 встречах набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

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