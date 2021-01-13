Экс-президент «Барселоны»: мы отказались от Криштиану Роналду, и я не жалею об этом

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта поделился воспоминаниями о несостоявшемся в 2003 году переходе в клуб нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Ювентус».



«Мы были в шаге от подписания Роналдиньо и Маркеса. Люди Рафы предложили нам Криштиану Роналду, который тогда был в «Спортинге». Один из агентов сказал, что у них есть футболист, которого продали в «Манчестер Юнайтед» за 19 млн, но его всё ещё можно продать нам за 17. Но мы к тому моменту уже потратили деньги на Роналдиньо. Криштиану играл больше на фланге, чем в центре. Мы посчитали, что закрыли нужные позиции, и отказались от него. И я не жалею об этом», — цитирует Лапорту Goal.com со ссылкой на Iniestazo.



Напомним, Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», а затем – в «Реал», откуда в 2018 году перебрался в «Ювентус». 35-летний португалец начиная с 2008 года завоевал пять «Золотых мячей».

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