Оздоев — о Европе: каждый мечтает попасть в топ-клуб. Но «Зенит» и есть топовая команда

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев ответил на вопрос, размышлял ли он о возможном переходе в европейский клуб.



«У нас в России любят, когда футболисты говорят: «Хочу уехать в Европу». Каждый футболист мечтает о чем-то большем, мечтает попасть в топовые команды. Но «Зенит» и есть топовая команда.



Понятно, каждый хочет попробовать силы в Европе. Но это не от одного меня зависит. Есть много факторов, которые должны сложиться, чтобы получилось уехать. Российский футболист на европейском рынке в первую очередь — легионер. Это тоже нужно учитывать. В том числе поэтому у наших в Европе и не получается.



Да, многие кричат, что российские футболисты не хотят уезжать. Но это неправда. Многие уезжают, играют, возвращаются. Кто-то остается. А если говорить о наших футболистах, которые играют на высоком уровне, не каждый клуб готов с ними расстаться за маленькие деньги. Поэтому нельзя говорить, что игрок не хочет уехать.



Наверное, каждый хочет поехать играть в хорошую европейскую команду. Но главный вопрос — согласен ли клуб отпустить его. И на каких условиях», — цитирует Оздоева Sport24.

Оздоев: с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией» были «наши» матчи. Тяжело, что упустили их