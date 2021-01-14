Нападающий «Астаны» Алексей Щёткин перешёл в «Ротор»

«Ротор» заключил контракт с нападающим «Астаны» Алексеем Щёткиным, сообщает пресс-служба клуба. Ранее главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил о подписании контрактов с футболистами «Астаны» Иваном Маевским и Дмитрием Шомко.



29-летний Щёткин является воспитанником «Жетысу», ранее он выступал только за клубы Казахстана – «Атырау», «Тараз», «Актобе», «Астана», «Тобол», «Ордабасы». В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 2 матча, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 600 тыс.



Волгоградский «Ротор» в 19 встречах набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

Игроки «Астаны» Маевский и Шомко перешли в «Ротор». Клуб ведёт переговоры с Щёткиным