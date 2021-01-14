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На 60-м году жизни скончался бывший игрок «Ротора» Александр Никитин

На 60-м году жизни скончался бывший игрок «Ротора» Александр Никитин
Футбол / РПЛ 0

14 января на 60-м году жизни скончался бывший игрок «Ротора» Александр Никитин.

«Остановилось сердце легенды волгоградского футбола. Александр Никитин свои первые шаги в футболе делал в команде «Мотор», а затем в ДЮСШ СК «Баррикады». Выступал за «Торпедо» (Волжский), ростовский СКА, финский «Малакс» и «Ротор». За волгоградский клуб провёл более 300 матчей и забил более 100 голов. Последние годы Никитин работал в структуре сине-голубых. СК «Ротор» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Борисовича. Светлая память…» — сообщает пресс-служба «Ротора».

Александр Никитин завершил карьеру в 1993 году. В декабре 2012 года был награждён почётным званием «Легенда волгоградского футбола».

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