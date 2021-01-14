Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился впечатлениями от первых дней сборов в турецком Белеке.



«Каникулы прошли хорошо, мы с супругой побывали в Краснодаре, в горном Алтае, я провёл детский турнир в Барнауле. В общем, получил массу эмоций от встречи с родственниками и друзьями. Плюс выполнял программу, которую нам давали на зимнюю паузу. В целом сейчас смотрю состояние по тренировкам – всё хорошо», — цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира — санкт-петербургского «Зенита». Дюпин в сезоне-2020/2021 провёл 16 матчей, пропустил 21 мяч и трижды сыграл на ноль.

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