«Ахмат» хочет получить от «Локомотива» около € 3 млн за Ненахова

«Ахмат» хочет получить за защитника Максима Ненахова около € 3 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» рассматривает кандидатуру защитника, но из-за высокой цены может рассмотреть другие варианты. При этом ранее Ненахов был предложен нескольким клубам, в том числе и «Спартаку», где действительно ищут левого русского защитника, но там от кандидатуры Ненахова отказались, так как он правша. При этом «Ахмат» попытается в это окно продать и Андрея Семёнова. Ранее о переговорах по Ненахову между «Локо» и «Ахматом» написал Иван Карпов.



Напомним, «Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей. 19 января грозненцы сыграют с «Арберией» (Косово), 28-го — с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».