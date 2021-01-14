Симэн: преображение «Арсенала» удивительно, команда может претендовать на топ-5 в АПЛ

Легендарный голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн похвалил главного тренера «канониров» Микеля Артету за преображение команды. «Арсенал», ещё недавно находившийся рядом с зоной вылета в турнирной таблице АПЛ, одержал три победы подряд. Теперь лондонцы занимают 11-е место, набрав 23 очка.
«Преображение удивительно. В это невозможно поверить, если смотришь на игру команды месяц назад. Тогда они играли совсем без уверенности в своих силах, не могли делать точные передачи. И какое теперь преображение!
Здорово видеть, что они снова играют с уверенностью в своих силах, как хорошо выглядят молодые футболисты.
Сейчас всё изменилось. Опытные игроки начинают демонстрировать свои качества, вдохновляют молодых футболистов. Ещё недавно люди говорили о борьбе за выживание, например Рой Кин, но теперь «Арсенал» может претендовать на финиш в топ-5 или топ-6», — сказал Симэн в эфире talkSPORT.
- 14 января 2021
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