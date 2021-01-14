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Голкипер «Зенита» Васютин может продолжить карьеру в Швеции

Голкипер «Зенита» Васютин может продолжить карьеру в Швеции
Футбол / РПЛ 0
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Вратарём «Зенита» Александром Васютиным интересуется шведский «Юргорден», сообщает Expressen.

«Юргорден» ищет нового первого вратаря после возвращения Пера Кристиана Бротвейта в «Гронинген». Шведский клуб планирует арендовать Васютина до конца 2021 года.

В минувшем сезоне «Юргорден» занял 4-е место в таблице чемпионата Швеции.

Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».

Всего за первую команду «Зенита» российский голкипер провёл 3 матча. Александр дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне в матче 29-го тура с «Оренбургом», в котором питерская команда одержала победу со счётом 4:1.

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