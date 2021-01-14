Голкипер «Зенита» Васютин может продолжить карьеру в Швеции

Вратарём «Зенита» Александром Васютиным интересуется шведский «Юргорден», сообщает Expressen.
«Юргорден» ищет нового первого вратаря после возвращения Пера Кристиана Бротвейта в «Гронинген». Шведский клуб планирует арендовать Васютина до конца 2021 года.
В минувшем сезоне «Юргорден» занял 4-е место в таблице чемпионата Швеции.
Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего вернулся в петербургский клуб летом 2019 года. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».
Всего за первую команду «Зенита» российский голкипер провёл 3 матча. Александр дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне в матче 29-го тура с «Оренбургом», в котором питерская команда одержала победу со счётом 4:1.
- 14 января 2021
-
18:46
-
18:46
-
18:22
-
18:18
-
18:00
-
17:57
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:24
-
17:09
-
16:42«Уфа» интересуется нападающим «Зенита» Эксклюзив
-
16:42
-
16:38
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
16:04
-
15:45
-
15:37
-
15:26
-
15:04
-
14:46
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:21
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:52
-
12:37