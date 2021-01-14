«Шальке» может вернуть 37-летнего Хунтелара

«Шальке» раздумывает над приглашением нападающего Клас-Яна Хунтелара из «Аякса», сообщает Bild.

Возвращение нидерландского форварда будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета клуба. «Шальке» ищет опытного нападающего, который будет отождествлять себя с клубом. Хунтелар, который подходит под эти параметры, уже контактировал с «Шальке». Контракт нападающего с «Аяксом» истекает в конце сезона.

Хунтелар является воспитанником ПСВ. Хунтелар выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год, забив 82 гола в 175 матчах за клуб. С 2017 года играет в «Аяксе», контракт с которым рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах, став автором пяти забитых мячей и одной голевой передачи.

В декабре 2020 года Хунтелар сообщил о решении завершить карьеру по окончании сезона-2019/2020.