Мурзагулов: «Уфа» не отказалась бы от Роналду и Месси. От Урунова тоже бы не отказались

Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможных переходах Станислава Крапухина и Остона Урунова в башкирский клуб.



«По Крапухину пока ничего конкретного не могу сказать. У нас действительно есть интерес к ряду серьезных игроков, но мы не будем подтверждать никого до тех пор, пока не подпишем их.



Что касается Урунова, то я много раз говорил, что Остон — очень хороший игрок, но по поводу того, где он будет продолжать свою карьеру, я ни добавить, ни убавить ничего не могу.



Мы бы не отказались от приобретения Криштиану Роналду. Мы бы не отказались от приобретения Лионеля Месси. От приобретения Урунова тоже бы не отказались. Вот так могу сказать», — цитирует Мурзагулова Sport24.

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заработает на трансфере полузащитника Остона Урунова, если московский клуб продаст его дороже € 1 млн.