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Главный тренер «Тамбова»: окружили Жалолиддинова теплом и заботой, он очень талантливый

Главный тренер «Тамбова»: окружили Жалолиддинова теплом и заботой, он очень талантливый
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился мнением о полузащитнике команды Жасуре Жалолиддинове, который перешёл из «Локомотива» на правах аренды.

«Жалолиддинов приехал неподготовленным в разгар сезона, в «Локомотиве» практики не было. Пока набрал форму, у нас все игры были от ножа. Мы ориентировались на опыт, каждая игра как последняя. Поэтому бросать парня сразу в огонь смысла не было.

Парень он очень талантливый, хорош с мячом, будем стараться его развивать. Просто в 18 лет не так легко сразу выйти на уровень. Нужно время. Он парень с очень непростой судьбой, очень хотел бы ему помочь. Мы окружили его тёплом и заботой. Будем стараться его раскрывать и помогать», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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