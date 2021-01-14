Артём Дзюба не полетит на первый сбор «Зенита» из-за сомнительного теста на коронавирус

Капитан «Зенита» Артём Дзюба не полетит с командой на первый сбор в ОАЭ, сообщает «Спорт-Экспресс». Форвард сдал тест на коронавирус, и результат был сомнительным. Такая же ситуация сложилась и у голкипера команды Андрея Лунёва.

В «Зените» решили не брать футболистов на сбор из-за строгих антикоронавирусных правил в Дубае. В клубе сочли, что весь сбор команды может оказаться под угрозой, поэтому оба футболиста останутся в России.

При этом не исключается, что Дзюба присоединится к «Зениту» уже в ходе сбора. Возможен также вариант, при котором он и Лунёв начнут работать с командой со второго сбора.

«Зенит», набрав 41 очко, завершил первую часть сезона на первом месте. Второе место занимает ЦСКА, отстающий от сине-бело-голубых на четыре очка.