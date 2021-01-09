«Тренировка в кэндо». Артём Дзюба попробовал силы в японском фехтовании

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал в своём «инстаграме» фотографию в форме боевых искусств Японии.

«Тренировка в кэндо», — подписал пост 32-летний форвард. Кэндо — современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Ведёт историю от традиционных самурайских техник владения мечом кэндзюцу. Ставит целью формирование полноценной личности и твёрдого характера, закаляя волю и тело фехтовальщика.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Артёма Дзюбы.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В 2018-м выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». До перехода в санкт-петербургский клуб играл за московский «Спартак», воспитанником которого является. Красно-белые отправляли его в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России вызывается с 2011 года.