«Тренировка в кэндо». Артём Дзюба попробовал силы в японском фехтовании

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал в своём «инстаграме» фотографию в форме боевых искусств Японии.
«Тренировка в кэндо», — подписал пост 32-летний форвард. Кэндо — современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Ведёт историю от традиционных самурайских техник владения мечом кэндзюцу. Ставит целью формирование полноценной личности и твёрдого характера, закаляя волю и тело фехтовальщика.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Артёма Дзюбы.
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В 2018-м выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». До перехода в санкт-петербургский клуб играл за московский «Спартак», воспитанником которого является. Красно-белые отправляли его в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России вызывается с 2011 года.
- 9 января 2021
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