Гари Невилл: «Ливерпуль» чувствует себя неуютно, когда «МЮ» находится поблизости

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в преддверии матча 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» поделился своим мнением о шансах манкунианцев стать чемпионами Англии в нынешнем сезоне.



«Это очень странный сезон. Если бы вы спросили меня в начале сезона о шансах «МЮ» на чемпионство, то я бы сказал, что шансов нет, потому что команда была нестабильна. Но сегодня я задаюсь вопросом: почему фанаты «Манчестер Юнайтед» не должны верить в успех? Почему сами игроки не должны в это верить? Взгляните на линию нападения: Кавани, Рашфорд, Марсьяль, Гринвуд. А как прекрасна четвёрка полузащитников, в которой постоянно выделяются Бруну Фернандеш и Поль Погба.



Другие команды сейчас не в лучшей форме, кроме, пожалуй, «Манчестер Сити». О них мало кто говорит, но они набирают ход и будут представлять угрозу для соперников. Думаю, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему немного ниже по уровню, чем «Ливерпуль» и «Сити», но пора немного повеселиться. В ближайшие дни «Ливерпулю» будет неуютно — он не ожидал, что на этом этапе сезона «МЮ» будет поблизости.



Я считаю, что игроки «Юнайтед» должны поверить, что способны провести по-настоящему успешный сезон даже без фанатов на трибунах. Всё очень странно, ситуация меняется еженедельно, и неясно, что будет дальше. В этом сезоне есть элемент непредсказуемости, и «Манчестер Юнайтед» может этим воспользоваться», — приводит слова Невилла Manchester Evening News.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33).



Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19:30 мск.

Гари Невилл: в этом сезоне «МЮ» приблизился к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити»