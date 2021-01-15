Тренер «Атлетика»: победить «Реал» всегда приятно. Повезло, что мы не сыграли с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетика» Марселино Тораль прокомментировал победу в полуфинальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (2:1).



«Ощущения отличные. Победить «Реал» всегда приятно. Футболисты проявили потрясающую концентрацию и сплочённость. Они хотели играть в том стиле, над которым мы работали, и я очень доволен. «Атлетик» не побеждал «Реал» 11 матчей, и я очень рад и благодарен, потому что с момента нашего прихода в команду у нас сразу наладилась работа с футболистами.



Мы использовали положительные моменты предыдущей работы и хотели привить игрокам личную и коллективную уверенность. Нам повезло, что мы не сыграли с «Атлетико» (матч должен был состояться 9 января, но его перенесли из-за погодных условий. — Прим. «Чемпионата»). Благодаря этому нам удалось побольше потренироваться, ведь мы только пришли в команду. Отношение ребят к делу упрощает нам работу», — цитирует Марселино Marca.

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