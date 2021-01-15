Гасперини: Миранчук показал, что это его позиция. В будущем сможет играть на месте Иличича
Главный тренер «Аталанты» Жан Пьеро Гасперини оценил выступление российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1), в котором тому удалось забить гол.
«Миранчук показал, что это его позиция. В будущем он сможет играть на месте Иличича. Он здорово работал с мячом, в его действиях была видна уверенность», — приводит слова Гасперини tuttoatalanta.com.
Ранее о выступлении Миранчука высказались бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин и первый тренер футболиста Александр Воронков.
Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.
Миранчук впервые вышел в основе «Аталанты» и забил два! Засчитали только один гол
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