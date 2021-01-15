Александр Селихов: никогда не перейду в ЦСКА. Железно. Лучше вторая лига

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, в какой клуб он не перейдёт ни при каких условиях.



«Хотелось бы в Европу. Понятное дело. Но не знаю. Я бы очень долго думал. Помню, из «Эльче» писал тренер вратарей на «фейсбук». Тогда я ещё в «Амкаре» играл. Фигня?! Почему?! Они сейчас в Премьер-лиге.



Я никогда не перейду в ЦСКА. Железно. Лучше вторая лига. Когда в «Спартак» из ЦСКА пришёл Ерёменко, эта тема не муссировалось на уровне футболистов. У всех свои личные тараканы в голове. Кто-то воспринимает футбол как работу, а кто-то как преданность. Хотя я завидую таким футболистам, которые провели карьеру в одном клубе», — сказал Селихов в интервью на YouTube-канале oSporte TV.



В сезоне-2020/2021 Селихов дважды вышел на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.

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