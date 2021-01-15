Черчесов отреагировал на новость, что сборная России сыграет со Словенией в Сочи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость, что первый домашний матч национальной команды со Словенией пройдёт в Сочи. Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдёт 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи – в 17:00 мск.
«Сегодня Российский футбольный союз объявил место проведения первого домашнего матча сборной в 2021 году. Сыграем со Словенией на хорошо уже нам знакомом стадионе «Фишт». Если вы помните, перед Кубком конфедераций мы проводили там контрольный матч с Бельгией, в рамках Лиги наций встречались с Турцией, ну а игра чемпионата мира с Хорватией и вовсе памятна российским болельщикам. Март — специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора, ведь помимо встречи со Словенией сборной предстоят два выездных поединка – на Мальте и в Словакии. Нужно всё тщательно продумать с учётом довольно большого количества перелётов», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России в своём «телеграме».
- 15 января 2021
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