Глава SFV: провести Евро можно в одной стране. Например, в России или Германии

Глава Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан предложил УЕФА рассмотреть возможность проведения Евро-2020 в одной стране или одном городе.

«Принимая во внимание ситуацию с пандемией, считаю, что первоначальный вариант формата турнира с матчами по всей Европе вряд ли возможен, учитывая ограничения на перемещение. Сейчас я не могу представить, что Швейцария сыграет в Баку, как это должно быть по условиям жеребьёвки.



Первый вариант — проводить Евро-2020 в одной стране. Например, в России или Германии. Другой, более строгий вариант — использование одного большого города с достаточным количеством стадионов для размещения шести групп. Такое могло бы получиться в Лондоне», — приводит слова Блана пресс-служба Международной ассоциации спортивной прессы.

УЕФА примет окончательное решение по поводу формата проведения турнира в начале марта.