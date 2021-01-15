Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»

Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала ограничения Google, которые были наложены на YouTube-каналы «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).
«Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.
Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой в пресс-службе Роскомнадзора.
Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с блокировкой клубного канала в YouTube.
- 15 января 2021
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