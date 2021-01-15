Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала ограничения Google, которые были наложены на YouTube-каналы «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.

Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой в пресс-службе Роскомнадзора.

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с блокировкой клубного канала в YouTube.

«Ахмат» выступил с заявлением после блокировки клубного YouTube-канала
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021