Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»

Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала ограничения Google, которые были наложены на YouTube-каналы «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.



Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой в пресс-службе Роскомнадзора.

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с блокировкой клубного канала в YouTube.