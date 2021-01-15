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Клубы рассматривают вариант с выдвижением Алаева на пост главы ФНЛ

Клубы рассматривают вариант с выдвижением Алаева на пост главы ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выразил желание, чтобы генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев принял участие в выборах главы лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника из разных клубов, не связанных между собой. «Чемпионат» обратился за комментариями в РФС.

«Рассматриваем возможность выдвижения Александра Алаева в президенты ФНЛ», — сказал источник в одном из клубов. Ещё один собеседник из другой команды подтвердил данную информацию.

Алаев работает на различных должностях в РФС с 2007 года. В 2013 году стал генеральным директором организации, а впоследствии совмещал деятельность на посту с работой генеральным секретарём. С 2017 по 2018 год исполнял обязанности президента РФС в связи с приостановкой работы Виталия Мутко.

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