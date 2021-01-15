Маурисио Почеттино заразился коронавирусом

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заразился коронавирусной инфекцией, сообщает AS. Тест специалиста на COVID-19 дал положительный результат.

«Пари Сен-Жермен» объявил о новом случае коронавируса в команде перед матчем за Суперкубок с «Марселем». Положительный результат теста подтверждён у 22-летнего защитника парижан Колена Дагба. Ранее коронавирусом заразился защитник парижан Тило Керер.

Матч за Суперкубок прошёл на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершился победой столичной команды со счётом 2:1. Это первый трофей парижан под руководством Маурисио Почеттино, который сменил на посту главного тренера клуба Томаса Тухеля. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год.

16 января парижанам предстоит сыграть с «Анже» в матче Лиги 1.