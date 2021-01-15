Марко Николич — о сборах: первый раз, когда «Локомотив» может поставить модель игры

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о подготовке команды на первом зимнем сборе в испанской Марбелье.
«Мы нормально отдохнули. Счастливы, что снова играем в футбол. Здесь хорошие условия: поле, зал, восстановление. Всё очень удобно. Мы недовольны нашей позицией в таблице РПЛ. Это первый раз, когда мы можем поставить модель игры. Я счастлив, что будем работать.
После этого сбора будет пять дней отпуска. На втором сборе будет шесть контрольных матчей. Есть время подготовиться физически, а главное — поставить модель игры и сделать хороший результат во второй части чемпионата», — сказал Николич в интервью пресс-службе клуба.
Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля. В Испанию прилетели 32 игрока «Локомотива».
«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).
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