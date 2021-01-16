Андрей Шевченко — в списке лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера сборных команд за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял наставник сборной Германии Йоахим Лёв. На втором месте находится главный тренер французов Дидье Дешам. Замкнул тройку лучших бразильский специалист и наставник национальной команды своей страны Тите. В список вошёл также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, он занимает в рейтинге IFFHS 17-е место.

Топ-10 лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS



1. Йоахим Лёв

2. Дидье Дешам

3. Тите

4. Оскар Табарес

5. Фернанду Сантуш

6. Висенте дель Боске

7. Роберто Мартинес

9. Марк Вильмотс

10. Гарет Саутгейт