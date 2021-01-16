Нойер — лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего голкипера за последнее десятилетие.



Первое место в рейтинге занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. На второй строчке находится голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Замкнул тройку лучших футболист «Реала» Тибо Куртуа.



Топ-10 лучших голкиперов десятилетия по версии IFFHS

1. Мануэль Нойер («Бавария»)

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

3. Тибо Куртуа («Реал»)

4. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

5. Кейлор Навас («ПСЖ»)

6. Ян Облак («Атлетико»)

7. Петр Чех (в прошлом «Челси»; «Арсенал»)

8. Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»)

9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

10. Икер Касильяс (в прошлом «Реал»)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.