В Беларуси клубам с государственным финансированием запретили проводить сборы за границей

В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запрещено проводить учебно-тренировочные сборы за границей, сообщает «Прессбол». В случае нарушения этого условия команды будут лишены поддержки. Ограничение затронет такие клубы, как БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо», «Рух», а также солигорский «Шахтёр».



Напомним, в ноябре 2020 года «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси. На сборах в ОАЭ команда собиралась провести товарищеские матчи с тремя российскими клубами – «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром».



Ранее появилась информация, что Белорусская федерация футбола (АБФФ) приняла решение ввести потолок зарплат в белорусском футболе. За пару недель до Нового года руководство АБФФ собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введён уже перед сезоном-2021.

В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат, предполагаемый лимит — $ 5,8 тыс.