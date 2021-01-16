Клопп: к сожалению, Бруну Фернандеш — очень хороший трансфер для «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о полузащитнике манкунианцев Бруну Фернандеше.



«Бруну Фернандеш — выдающийся игрок. До его перехода в «Манчестер Юнайтед» мы играли со «Спортингом» на предсезонном турнире в США. Уже в том матче можно было понять что это за игрок. Просто фантастический! Можно было видеть, что он делает разницу, и сейчас он это демонстрирует.



Португалец адаптировался и теперь оказывает очень большое влияние на манкунианцев. Знаю, люди в основном говорят о его участии в голевых атаках, что, конечно, очень важно, но он участвует и во многих других определяющих эпизодах.



Не знаю его достаточно хорошо, чтобы судить наверняка, но, кажется, он обладает и менталитетом лидера. Так что это, к сожалению, очень хороший трансфер для «МЮ», – цитирует Клоппа Goal.com.



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).

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