Н'Жье: Москва — самый красивый город, что видел. Здесь лучшие рестораны

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье рассказал об отношении к Москве, а также поделился мнением об изменениях в командной работе с приходом тренера Сандро Шварца.
«Мне нравится, как развивается наша команда, атмосфера, какой футбол стараемся показывать. И город Москва — шикарный. Когда услышал о варианте с «Динамо», не мог даже представить, что столица России так хороша. Было немного другое представление. Сейчас же всем говорю: это самый красивый город из всех, что видел. В Москве лучшие рестораны — и приятно оформлены, и готовят очень вкусно. Со мной моя девушка. Единственный минус — не хватает родных. Дочка во Франции. Если выдаётся время и возможность, сразу отправляюсь её навестить.
Что в «Динамо» изменилось с приходом Сандро Шварца? У каждого тренера свой подход. Шварц, мне кажется, ближе к футболистам, это, наверное, подход западных тренеров. И мы стали играть агрессивнее в отборе на чужой половине поля. Хочется подняться выше, чем в прошлом году, когда мы финишировали шестыми", — цитирует Клинтона «Спорт-экспресс».
- 16 января 2021
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