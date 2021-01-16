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«Вест Хэм» дома обыграл «Бёрнли». Андрей Ярмоленко вышел на замену в конце матча

«Вест Хэм» дома обыграл «Бёрнли». Андрей Ярмоленко вышел на замену в конце матча
Футбол / Англия 0

В Лондоне на Олимпийском стадионе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Бёрнли». Встреча завершилась победой «молотобойцев» со счётом 1:0.

На 9-й минуте матча хозяева открыли счёт. Полузащитник Пабло Форнальс с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, где гости не уследили за нападающим Майклом Антонио и он беспрепятственно переправил мяч в ворота.

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На 82-й минуте вместо нападающего Джаррода Боуэна на поле вышел 31-летний украинский полузащитник «молотобойцев» Андрей Ярмоленко.

«Вест Хэм Юнайтед» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (16) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
16 января 2021, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Антонио – 9'
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