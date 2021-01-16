«Вест Хэм» дома обыграл «Бёрнли». Андрей Ярмоленко вышел на замену в конце матча
В Лондоне на Олимпийском стадионе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Бёрнли». Встреча завершилась победой «молотобойцев» со счётом 1:0.
На 9-й минуте матча хозяева открыли счёт. Полузащитник Пабло Форнальс с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, где гости не уследили за нападающим Майклом Антонио и он беспрепятственно переправил мяч в ворота.
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На 82-й минуте вместо нападающего Джаррода Боуэна на поле вышел 31-летний украинский полузащитник «молотобойцев» Андрей Ярмоленко.
«Вест Хэм Юнайтед» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (16) — на 17-м месте.
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