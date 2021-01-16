Аршавин — о переходе Хендрикса в «Спартак»: цена слишком дешёвая для РПЛ

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в «Спартак».



«Не могу много сказать об этом игроке, точнее — ничего. Я его не видел. Наверное, его смотрели, плюс цена слишком дешёвая для нашего чемпионата. У «Спартака» уже есть восемь легионеров. Семь? Значит, скорее всего, он останется или будет соперничать с Педро Рошей.

Как изменится роль Крала и Зобнина? Может, они решили пойти по пути игры без «десятки», потому что, ставя туда Бакаева, Кокорина, «Спартак» проигрывал это, потому что футболисты терялись на этой позиции. Схема может остаться той же, но задачи этого треугольника изменятся. Они будут больше настроены на то, чтобы отбирать мяч и отдавать его по краям, чтобы разгонять атаки. Тогда, наверное, и Зобнин будет играть выше, а Крал разгрузится от оборонительной работы", — цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».