Неймар рассказал, что хотел завершить карьеру
28-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар сообщил, что был близок к завершению футбольной карьеры.
«Я никогда не потеряю страсть к футболу, но были моменты, когда я действительно хотел перестать играть. Однажды я дошёл до того, что спросил себя, почему я должен продолжать, если людям это не нравится. Раньше я возвращался домой злым, а затем вспоминал всё, что я сделал, чтобы оказаться здесь. Моя любовь к футболу и всем этим вещам успокоила меня и вернула к реальности.
Я никогда не чувствовал никакого давления. Наоборот, я человек, который легко справляется с давлением: я «десятка» в сборной Бразилии, 10-й номер в «Пари Сен-Жермен», я Неймар», — цитирует бразильца Gaffer.
Неймар: я стал кумиром, иконой футбола
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