«Милан» объявил о заражении коронавирусом двух игроков основы
«Милан» на своём официальном сайте объявил о заражении коронавирусом двух игроков основного состава. Тесты полузащитника Хакана Чалханоглу и защитника Тео Эрнандеса дали положительный результат.
Оба игрока не имеют симптомов болезни. Футболисты были немедленно помещены на домашний карантин. Все остальные представители команды и члены персонала будут продолжать внимательно следить за состоянием здоровья.
В начале января коронавирусом заразились Раде Крунич и Анте Ребич.
Завтра, 18 января, «Милану» предстоит провести гостевой матч с «Кальяри». Начало — в 22:45 мск. Подопечные Стефано Пиоли, в 17 матчах набрав 40 очков, занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В тройку лидеров Серии А также входят «Интер» (37) и «Рома» (34).
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