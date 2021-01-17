«Милан» объявил о заражении коронавирусом двух игроков основы

«Милан» на своём официальном сайте объявил о заражении коронавирусом двух игроков основного состава. Тесты полузащитника Хакана Чалханоглу и защитника Тео Эрнандеса дали положительный результат.



Оба игрока не имеют симптомов болезни. Футболисты были немедленно помещены на домашний карантин. Все остальные представители команды и члены персонала будут продолжать внимательно следить за состоянием здоровья.

В начале января коронавирусом заразились Раде Крунич и Анте Ребич.

Завтра, 18 января, «Милану» предстоит провести гостевой матч с «Кальяри». Начало — в 22:45 мск. Подопечные Стефано Пиоли, в 17 матчах набрав 40 очков, занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В тройку лидеров Серии А также входят «Интер» (37) и «Рома» (34).