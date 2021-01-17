«Ротор» арендовал хавбека из португальского клуба
Грузинский полузащитник португальского «Насьонала» Гиорги Арабидзе перешёл в «Ротор» на правах аренды, сообщает официальный сайт волгоградского клуба. Соглашение с игроком подписано до конца сезона.
Уроженец города Вани начинал свою профессиональную карьеру в тбилисском «Локомотиве». Арабидзе также выступал за донецкий «Шахтёр», турецкий «Аданаспор». Полузащитник забил три мяча в четырёх матчах за национальную команду Грузии.
«Рад присоединиться к команде. Мне нравится то, что я увидел здесь за эти два дня. Коллектив очень дружный. Все парни вместе и помогают друг другу — это главный фактор доя достижения результата. Со своей стороны я постараюсь сделать всё, чтобы помочь команде», — цитирует Арабидзе пресс-служба клуба.
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