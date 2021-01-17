Пабло: уверен, после сборов «Локомотив» исправит положение в таблице

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», прокомментировал положение команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«До перехода я изучал историю «Локомотива». Это команда с большими традициями. «Локомотив» всегда борется за самые высокие места в чемпионате России. Нам ещё предстоят сборы. Уверен, что после них мы исправим своё положение в таблице», — приводит слова Пабло пресс-служба «Локомотива».

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ.

Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году он перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».