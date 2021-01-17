Пабло: факт, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, говорит о потенциале команды

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», прокомментировал игру команды в Лиге чемпионов.

«Переход в „Локомотив“ — новый вызов в моей карьере. «Локомотив» — большая команда, которая регулярно играет в Европе, в Лиге чемпионов. Это большая возможность.



Скажу откровенно, что матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов с «Атлетико» и «Баварией» полностью не смотрел, но следил за «Локомотивом» и знаю, как команда выступала. Знаю, что результат неудовлетворительный, могли сыграть намного лучше. Но сам факт, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, говорит о потенциале команды. Для любого футболиста Лига чемпионов – большой вызов», — приводит слова Пабло пресс-служба «Локомотива».

Пабло присоединился к команде на сборах. Футболисты «железнодорожников» устроили новичку традиционный «тоннель». По коридору прогнали также полузащитника Илью Берковского.



Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году он перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».



В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.