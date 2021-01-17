Пабло: факт, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, говорит о потенциале команды

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», прокомментировал игру команды в Лиге чемпионов.
«Переход в „Локомотив“ — новый вызов в моей карьере. «Локомотив» — большая команда, которая регулярно играет в Европе, в Лиге чемпионов. Это большая возможность.
Скажу откровенно, что матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов с «Атлетико» и «Баварией» полностью не смотрел, но следил за «Локомотивом» и знаю, как команда выступала. Знаю, что результат неудовлетворительный, могли сыграть намного лучше. Но сам факт, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, говорит о потенциале команды. Для любого футболиста Лига чемпионов – большой вызов», — приводит слова Пабло пресс-служба «Локомотива».
Пабло присоединился к команде на сборах. Футболисты «железнодорожников» устроили новичку традиционный «тоннель». По коридору прогнали также полузащитника Илью Берковского.
Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году он перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».
В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.
- 17 января 2021
-
18:11
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:24
-
17:10
-
17:04
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:21
-
15:45
-
15:43
-
15:19
-
15:15
-
14:44
-
14:43
-
14:28
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
13:29
-
13:18
-
13:02
-
12:47
-
12:37
-
12:24
-
12:16
-
12:11