Пабло рассказал, почему решил перейти из «Бордо» в «Локомотив»

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», рассказал, почему решил уйти из «Бордо».

«Я очень люблю «Бордо», где провёл четыре незабываемых года, но мне нужен был новый вызов, новый клуб, новые амбиции. Когда мой контракт заканчивался, я начал думать о новых возможностях – где бы я мог продолжить карьеру.

Что сказать болельщикам «Локомотива»? Много говорить не буду. Скажу только, что это серьёзный вызов. Я пришёл в «Локомотив», чтобы отдавать всего себя, чтобы команда выполнила свои задачи и вернулась на те позиции, которые она заслуживает.

У меня есть жена, два сына. Семья осталась во Франции. Сейчас мы начнём заниматься подготовкой виз. Жена хочет поскорее выехать в Россию, чтобы посмотреть город и дом, где мы будем жить. Она хочет, чтобы к моему приезду всё было готово. Уже очень скучаю по семье, особенно по сыновьям. Старшему пять лет, младшему всего 11 месяцев. Но зато ничего не будет отвлекать от работы. Хорошо подготовиться к сезону и увидеться с семьёй – отличная мотивация", — приводит слова Пабло пресс-служба «Локомотива».