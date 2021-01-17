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Клопп: «МЮ» оборонялся всем составом — худшее, что могло произойти сегодня

Клопп: «МЮ» оборонялся всем составом — худшее, что могло произойти сегодня
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«В целом сегодня мы сыграли хорошо, особенно в первом тайме. В первые 30 минут мы действовали выдающимся образом и, может быть, уже тогда должны были решить исход матча. Но мы не смогли сделать это. Мы старались забить во втором тайме, но нельзя отрицать заслуги игроков «Манчестер Юнайтед». Их контратаки были очень опасными. У них было два действительно хороших момента, но и у нас во втором тайме тоже были шансы.

Мы играли в футбол, старались делать это в свойственной нам манере. Мы заставляли их находиться в своей штрафной. Худшее, с чем можно столкнуться в футболе — ты играешь против команды с футболистами мирового уровня, а они всем составом обороняются. Это действительно сложно. У нас были очень хорошие моменты, если оценивать ситуацию с точки зрения нашего взгляда на футбол. Но всё немного не так, как должно быть. Нам есть куда расти. Это точно. Мы продолжим работать над этим», — цитирует немца BBC.

Видеообзор центрального матча 19-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 3-м месте.

Клопп: ничья — не тот результат, которого мы хотели, но тот, который мы получили
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