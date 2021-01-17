Гари Линекер прокомментировал результат матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«Голов не было, но это была очень приятная игра, к которой стремятся обе команды. Какая же увлекательная борьба за титул у нас в этом сезоне», – написал Линекер на своей странице в «твиттере».



«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 4-м месте.



Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».



Матч второго круга «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 1 мая в 34-м туре первенства АПЛ сезона-2020/2021.

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