Гари Линекер прокомментировал результат матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Голов не было, но это была очень приятная игра, к которой стремятся обе команды. Какая же увлекательная борьба за титул у нас в этом сезоне», – написал Линекер на своей странице в «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 4-м месте.
Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».
Матч второго круга «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 1 мая в 34-м туре первенства АПЛ сезона-2020/2021.
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