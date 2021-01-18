Экс-футболист «Москвы» Эктор Бракамонте исполнил песню перед финалом Кубка Диего Марадоны

Бывший футболист, а ныне тренер Эктор Бракамонте, известный в России по выступлению за «Москву», «Ахмат» и «Ростов», принял участие в церемонии перед финальным матчем Кубка Диего Марадоны между «Банфилдом» и «Бокой Хуниорс».



Несмотря на то что встреча, состоявшаяся на стадионе «Дель Бисентенарио» в Сан-Хуане, проходила при пустых трибунах, организаторы устроили шоу. На поле была установлена сцена, на которой Бракамонте с другими музыкантами исполнил песню про Марадону.

«Бока Хуниорс» одержал победу в матче с «Банфилдом». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты команды из Буэнос-Айреса, реализовавшие все свои удары.



Кубок аргентинской лиги был назван в честь Диего Марадоны в ноябре прошлого года, после смерти легендарного футболиста.