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Экс-футболист «Москвы» Эктор Бракамонте исполнил песню перед финалом Кубка Диего Марадоны

Экс-футболист «Москвы» Эктор Бракамонте исполнил песню перед финалом Кубка Диего Марадоны
Футбол / Южная Америка 0
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Бывший футболист, а ныне тренер Эктор Бракамонте, известный в России по выступлению за «Москву», «Ахмат» и «Ростов», принял участие в церемонии перед финальным матчем Кубка Диего Марадоны между «Банфилдом» и «Бокой Хуниорс».

Несмотря на то что встреча, состоявшаяся на стадионе «Дель Бисентенарио» в Сан-Хуане, проходила при пустых трибунах, организаторы устроили шоу. На поле была установлена сцена, на которой Бракамонте с другими музыкантами исполнил песню про Марадону.

«Бока Хуниорс» одержал победу в матче с «Банфилдом». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты команды из Буэнос-Айреса, реализовавшие все свои удары.

Кубок аргентинской лиги был назван в честь Диего Марадоны в ноябре прошлого года, после смерти легендарного футболиста.

«Бока Хуниорс» с Тевесом одержал победу в финале Кубка Диего Марадоны. Видео
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