В «Спартаке» отреагировали на решение «Сочи» нанести фразу про Колизей на стадионе

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал решение футбольного клуба «Сочи» нанести фразу «Это наш Колизей» на домашнем стадионе. Об этом сообщил сайт «Матч ТВ».

Фразу про Колизей произнёс тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура РПЛ.

«Это скорее вопрос властям Краснодарского края. Это же их стадион. Мы причём?», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» (1:0) у главного тренера москвичей Доменико Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — говорил немецкий специалист.