Бывший капитан «Арсенала» подпишет контракт с «Борнмутом»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир близок к подписанию контракта с «Борнмутом».
Как сообщает Sky Sports, 29-летний полузащитник, тренировавшийся с «вишнями» с октября, произвёл на главного тренера команды Джейсона Тиндалла достаточно сильное впечатление.
Последним клубом Уилшира был «Вест Хэм Юнайтед», который он покинул в начале октября. До перехода в стан «молотобойцев» Джек на протяжении 10 лет защищал цвета «Арсенала», где некоторое время был капитаном команды. В составе «канониров» Уилшир дважды выигрывал Кубок Англии. В сборную Англии полузащитник вызывался с 2010 по 2016 год.
«Борнмут», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего «Норвича» на восемь очков.
- 18 января 2021
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