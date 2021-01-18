Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»
Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе продолжит карьеру в «Оренбурге» на правах аренды, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.
Футболист уже выступал за команду из Оренбурга, защищая её цвета с 2013 по 2019 год, и сыграл 173 матча, забив 12 голов. После этого он перешёл в «Тамбов». 38-летний игрок уже прибыл на сбор уральцев в Турцию и приступил к тренировкам. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ойеволе провёл 12 матчей.
Ранее трёхкратный победитель первенства ФНЛ в составах «Урала» и «Оренбурга» играл за «Жемчужину» (Сочи), «Реутов» и «Сибирь».
«Оренбург» по итогам 26 туров набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. В тройку лидеров также входят «Нижний Новгород» (58) и «Крылья Советов» (55).
Защитник «Тамбова» перешёл в румынский клуб
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