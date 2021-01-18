«Настоящее и будущее». Озил показал милый коллаж в футболке «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опубликовал новую запись в своём «твиттере». Немецкий футболист выложил коллаж, на котором он в футболке «Фенербахче» выводит самого себя на поле.

«Настоящее и будущее», — подписал фото Озил.

Запись можно посмотреть в «твиттере» футболиста.

Накануне, 17 января, «Фенербахче» опубликовал фото Озила, прилетевшего в Стамбул. На фото он предстал с шарфом команды. Клуб подтвердил, что ведётся работа над переходом игрока.

Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.