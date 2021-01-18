Орлов: не думаю, что iPhone и PlayStation Вендела золотые, но это говорит о воспитании

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении полузащитника «Зенита» Вендела. Ранее бразилец показал свои покупки. Он приобрёл золотые смартфон iPhone и консоль PlayStation 5.
«Вендел всех озадачил, приобретя за необычную цену смартфон и приставку, похожие на золотые. Не думаю, что они сделаны из золота, но подобные вещи говорят о культуре, воспитании. Воспитывали не наши школы, а бразильские. Это вызывает упрёк у наших людей. Всё-таки живём не так хорошо, как хотелось бы. Футболисты сами себя снимают, покупают автомобили типа Porsche. Зачем они это делают, я понять не могу», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Стоимость золотого iPhone составляет от £ 2000 до £ 5000, стоимость уникальной консоли неизвестна. На странице изготовившей девайсы компании в «Инстаграме» есть свидетельства того, что подобными телефонами пользуются многие известные футболисты: Кевин Де Брёйне, Килиан Мбаппе, Тьяго Силва и другие.
- 18 января 2021
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