Погба извинился перед игроками «МЮ» за упущенный момент в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принёс извинения одноклубникам после матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который завершился со счётом 0:0, утверждает Mirror. По данным источника, французский футболист принёс извинения за упущенный шанс во втором тайме матча.
В концовке Погба получил мяч в чужой штрафной и вторым касанием пробил с близкого расстояния прямо в голкипера «Ливерпуля». В итоге «Юнайтед» не удалось вырвать победу.
«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 4-м месте.
Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».
Матч второго круга «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 1 мая в 34-м туре первенства АПЛ сезона-2020/2021.
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