«Это несерьёзно». Дешам прокомментировал слова кандидата в президенты FFF о Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова кандидата в президенты Федерация футбола Франции (FFF) Мишеля Мулена, который ранее заявил, что специалист будет обязан вызвать нападающего «Реала» Карима Бензема в национальную команду, если таковым будет требование руководства федерации.
«Честно говоря, это несерьёзно. Есть те, кто любит поднять шум. Я читал заявления Мулена в прессе и отвечу ему, даже знаю, что тем самым подпитываю интерес СМИ к этой теме. Этот джентльмен должен был подать заявку на пост тренера сборной. Поскольку у него явно есть дипломы, он вполне может заменить меня.
Что касается Бензема, я всегда принимаю решения во благо сборной Франции. Посмотрите на нашу атаку. Возможно, никогда прежде нападение сборной не было таким эффективным, как сейчас. Это факт, о котором мало кто говорит», — приводит слова Дешама Le Figaro.
Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.
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