Алексей Сутормин: главный конкурент «Зенита» в РПЛ — это мы сами. Всё зависит от нас

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился своим мнением о конкурентах санкт-петербургской команды в Российской Премьер-Лиге.
«Я думаю, что главный конкурент — это мы сами, как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и всё зависит от нас. В памяти есть такой отрезок: в том году — понятно, что отрыв был больше, — всё равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем всё то же самое, будем чемпионами.
Моя цель? Как можно больше играть, приносить пользу команде. Не знаю, как оно случится, где я буду играть — правого защитника или полузащитника, буду стараться так же часто выходить в стартовом составе и, опять же, стать чемпионами, выиграть всё, что можно. Прогрессировать, стараться больше играть и попасть в сборную. Я думаю, всё это по силам, так что надо играть, работать», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».
- 18 января 2021
-
21:33
-
21:31
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:26
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
19:19
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
17:54
-
17:48Надо ли сокращать РПЛ? Опрос
-
17:39
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:04
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:59