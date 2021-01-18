Алексей Сутормин: главный конкурент «Зенита» в РПЛ — это мы сами. Всё зависит от нас

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился своим мнением о конкурентах санкт-петербургской команды в Российской Премьер-Лиге.



«Я думаю, что главный конкурент — это мы сами, как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и всё зависит от нас. В памяти есть такой отрезок: в том году — понятно, что отрыв был больше, — всё равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем всё то же самое, будем чемпионами.



Моя цель? Как можно больше играть, приносить пользу команде. Не знаю, как оно случится, где я буду играть — правого защитника или полузащитника, буду стараться так же часто выходить в стартовом составе и, опять же, стать чемпионами, выиграть всё, что можно. Прогрессировать, стараться больше играть и попасть в сборную. Я думаю, всё это по силам, так что надо играть, работать», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

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