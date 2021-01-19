Лэмпард: у Дринкуотера были трудные жизненные обстоятельства, аренда пойдёт ему на пользу

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал переход полузащитника Дэниела Дринкуотера в турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды.

«Сейчас для Дэнни важно думать о краткосрочной перспективе. Я не отношусь к этому отрицательно, я просто предложил ему перейти и немного поиграть. Это нарисует картину того, как мы будем двигаться дальше. Если он будет играть регулярно, он почувствует себя лучше.



У Дэнни были трудные жизненные обстоятельства. Некоторые вещи он не контролировал. Возможно, аренда будет катализатором прогресса. В «Челси» он не выходит на поле, это не лучшая ситуация. Так что будем надеяться, что сделали лучше, в первую очередь для него", — цитирует Лэмпарда Goal.

Дринкуотер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», откуда уходил в аренду в «Хаддерсфилд Таун», «Кардифф Сити», «Уотфорд» и «Барнсли». В 2012 году Дэниел перешёл в «Лестер Сити», за который в последующие пять лет провёл почти 200 матчей и с которым сенсационно стал чемпионом Англии. В 2017 году хавбека купил «Челси», однако он не закрепился в команде. Первую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в «Бёрнли», а вторую – в «Астон Вилле». В последний раз Дринкуотер выходил на поле в середине февраля прошлого года.