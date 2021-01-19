Глушаков — о реформе РПЛ: такими темпами можем сокращать и в итоге закрыть и ФНЛ, и ПФЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о возможном сокращении команд в Российской Премьер-Лиге.



«По поводу сокращения лиги — довольно странная история получается. Сначала говорили про расширение до 18 команд, а теперь сокращают до 12. Понятно, что пандемия очень сильно влияет на футбол во всём мире с точки зрения финансов, но не думаю, что сокращение лиги как-то улучшит ситуацию. Тем более, в последние сезоны конкуренция в РПЛ выросла, футбол сравнялся, любая команда из нижней восьмёрки может обыграть и чемпиона, и другие команды из верхней части. В последних сезонах до самого конца была борьба за сохранение прописки, в ней участвовали до восьми команд. Поэтому, думаю, наоборот нужно поддерживать те клубы, которые сейчас есть, а сокращение лиги может привести к тому, что команды просто закроются.



После чемпионата мира у нас должен быть стимул развивать футбол во всей стране, привлекать другие регионы, поддерживать местные клубы, использовать созданную инфраструктуру. А такими темпами можем сокращать и сокращать, и в итоге закрыть и ФНЛ, и ПФЛ.



Футбол — для болельщиков, причём для болельщиков во всей стране, а не только в определённых регионах. Надеюсь, что пандемия скоро закончится, болельщики смогут вернуться на трибуны, как раньше, и болеть за свои клубы. На фоне выступления наших клубов в Европе, на фоне последних результатов сборной, которой скоро играть в отборе к ЧМ-2022 и на Евро, очевидно, что необдуманные решения могут сделать только хуже», — цитирует Глушакова Sport24.

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